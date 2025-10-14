На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянка проглотила зубной протез и отказывалась от операции, надеясь, что он выйдет сам

В Казани врачи спасли 50-летнюю женщину с зубным протезом в кишечнике
Врачи Республиканской клинической больницы в Казани помогли 50-летней женщине, которая проглотила зубной протез. Об этом сообщили в пресс-службе медицинского учреждения.

По словам медиков, от извлечения устройства с помощью эндоскопа пациентка неоднократно отказывалась, как и от госпитализации, надеясь на то, что протез выйдет сам.

В итоге прогноз пациентки не оправдался, через неделю ее госпитализировали в хирургическое отделение больницы. Обследование показало, что протез застрял в области перехода тонкой кишки в толстую.

«Врач-эндоскопист Наиль Зуфарович Исхаков во время колоноскопии удалил протез. Процедуру делали под контролем анестезиолога-реаниматолога Елены Александровны Чуенковой, так как протез находился уже в труднодоступном месте. С анестезией процесс удаления прошел безболезненно для пациента», — рассказали в пресс-службе больницы.

Ранее в Нижневартовске врачи спасли мужчину с зубным протезом в кишечнике.

