В Азербайджане мужчина похитил учительницу, чтобы жениться на ней

В Азербайджане мужчина похитил 25-летнюю учительницу, чтобы жениться на ней. Об этом сообщает OXU.az.

Инцидент произошел в Бардинском районе. По информации издания, мужчина влюбился в педагога, которая работала в сельской школе. Он сватался к девушке, но ее семья не дала на союз добро. Мужчина выждал и предпринял еще несколько попыток, но каждый раз получал отказ.

Тогда он сговорился с двоюродным братом. Вместе они отследили маршрут, по которому девушка ежедневно добиралась от дома до школы. После этого они поставили автомобиль недалеко от автобусной остановки, на которой выходила девушка.

В день похищения они проехали вместе с потерпевшей ее обычным маршрутом. На остановке они силой затолкали девушку в автомобиль и увезли в дом своего родственника в Агдамском районе. Там на нее оказали давление, заставив записать видео о том, что она сбежала добровольно и согласна на брак с похитителем. Ролик был отправлен родителям девушки. Те не поверили в намерения дочери и заявили о ее похищении в правоохранительные органы. Местонахождение похищенной было установлено. Преступник и его брат задержаны.

Приговором суда каждый из обвиняемых получил по восемь лет лишения свободы.

