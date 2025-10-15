На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Самарский чиновник после скандала с губернатором решил уволиться сам

Чиновник Жидков заявил, что готов написать заявление об увольнении после лечения
true
true
true

Глава Кинельского района Самарской области Юрий Жидков (на фото), которого губернатор региона Вячеслав Федорищев уволил в грубой форме, в своем Telegram-канале сообщил, что как только выздоровеет, то сам напишет заявление об отставке.

«Сейчас я нахожусь в больнице, восстанавливаю здоровье. После выздоровления намерен написать заявление об увольнении», — заявил он.

Глава района отметил, что действовал по утвержденному плану, планомерно развивая территорию. Жидков признался, что решение стало для него неожиданным и эмоционально тяжелым.

В посте он выразил слова благодарности всем людям, которые написали ему слова поддержки.

В свою защиту Жидков рассказал, что почти тридцать лет работал на благо родного края — сначала своего села Новый Сарбай, а потом — района. Чиновник подчеркнул, что за годы службы действовал по совести, с искренним уважением к людям и желанием им помогать. Он хотел, чтобы в районе все было честно, правильно и достойно.

Федорищев отправил в отставку Жидкова накануне, в ходе рабочей поездки в Кинельский район. Во время инспекции губернатор резко отреагировал на ответ чиновника о мемориальном камне в честь участников Великой Отечественной войны. Глава региона объяснил увольнение «пренебрежительным отношением к памяти героев», а Жидков назвал произошедшее недоразумением. Месяц назад Федорищев вмешался в публичный конфликт Егора Крида и Екатерины Мизулиной, после чего был вынужден удалить свой Telegram-канал. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле оценили скандальное увольнение главы района в Самарской области.

