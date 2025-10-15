Самарский чиновник после скандала с губернатором решил уволиться сам

Глава Кинельского района Самарской области Юрий Жидков (на фото), которого губернатор региона Вячеслав Федорищев уволил в грубой форме, в своем Telegram-канале сообщил, что как только выздоровеет, то сам напишет заявление об отставке.

«Сейчас я нахожусь в больнице, восстанавливаю здоровье. После выздоровления намерен написать заявление об увольнении», — заявил он.

Глава района отметил, что действовал по утвержденному плану, планомерно развивая территорию. Жидков признался, что решение стало для него неожиданным и эмоционально тяжелым.

В посте он выразил слова благодарности всем людям, которые написали ему слова поддержки.

В свою защиту Жидков рассказал, что почти тридцать лет работал на благо родного края — сначала своего села Новый Сарбай, а потом — района. Чиновник подчеркнул, что за годы службы действовал по совести, с искренним уважением к людям и желанием им помогать. Он хотел, чтобы в районе все было честно, правильно и достойно.

Федорищев отправил в отставку Жидкова накануне, в ходе рабочей поездки в Кинельский район. Во время инспекции губернатор резко отреагировал на ответ чиновника о мемориальном камне в честь участников Великой Отечественной войны. Глава региона объяснил увольнение «пренебрежительным отношением к памяти героев», а Жидков назвал произошедшее недоразумением. Месяц назад Федорищев вмешался в публичный конфликт Егора Крида и Екатерины Мизулиной, после чего был вынужден удалить свой Telegram-канал. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле оценили скандальное увольнение главы района в Самарской области.