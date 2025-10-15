На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россияне на фоне нового открытия ученых ответили, пропускают ли они завтрак

«КП»: 70% россиян никогда не пропускают завтрак
Ahanov Michael/Shutterstock/FOTODOM

Большинство (70%) россиян никогда не пропускают завтрак. Это показал опрос kp.ru, проведенный на фоне открытия ученых об опасности отказа от первого приема пищи. В нем приняли участие 4,1 тыс. человек.

Эта часть опрошенных заявила, что обязательно едят утром, даже если они куда-то торопятся или не очень голодны.

«Всегда придерживаюсь режима питания. Завтракать, обедать и ужинать надо обязательно, никогда не пропускаю приемы пищи», — поделился участник опроса.

13% респондентов сообщили, что иногда могут пропустить завтрак, если опаздывают или сталкиваются со снижением аппетита. 16% ответили, что никогда не едят по утрам, потому что любят подольше поспать или не испытывают чувства голода.

«Утром надо сначала дела какие-то поделать, разгуляться, пока не проголодаюсь, есть не могу», — призналась респондентка.

Оставшийся 1 % выбрали вариант «другое».

Ученые из Медицинского университета Нинся (Китай) до этого установили, что регулярный отказ от завтрака связан с повышенным риском развития метаболического синдрома. Этот комплекс нарушений включает ожирение, гипертонию, повышенный уровень сахара и холестерина в крови.

Ранее врач рассказал, какие круассаны полезно есть на завтрак.

