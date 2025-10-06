На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Врач рассказал, какие круассаны полезно есть на завтрак

Daily Mirror: остывшие круассаны могут укрепить здоровье кишечника
Depositphotos

Употребление остывших круассанов помогает насытить организм углеводами, полезными для кишечных бактерий. Об этом изданию Daily Mirror рассказал хирург Национальной службы здравоохранения Великобритании Каран Раджан.

По словам врача, многие люди, стремящиеся к здоровому питанию, исключают выпечку из рациона. Мучные изделия особенно опасаются есть на завтрак, поскольку такая привычка может быть причиной нестабильного уровня сахара в крови.

Доктор Раджан утверждает, что слоеное дрожжевое тесто, из которого делают классические круассаны, может быть полезным для микрофлоры кишечника. Он пояснил, что в процессе медленной ферментации такого теста дрожжи расщепляют глютен и крахмал, что повышает усвояемость выпечки.

«Круассаны, приготовленные таким способом, перевариваются легче, чем обычный хлеб», — отметил врач.

Особое внимание эксперт уделил температуре подачи. Он рекомендует есть круассаны не горячими, а остывшими. При охлаждении в них образуется так называемый резистентный крахмал — тип углеводов, который не переваривается в тонком кишечнике, а попадает в толстую кишку. Резистентный крахмал служит пищей для полезных бактерий и стимулирует выработку короткоцепочечных жирных кислот, которые поддерживают здоровье слизистой оболочки кишечника.

Ранее россиянам рассказали, какой завтрак лучше готовить школьникам.

