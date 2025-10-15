Юноша, незаконно проникший на территорию московского вуза, объяснил свое поведение

Проникший в университет им. Баумана юноша заявил, что сделал это «по приколу»

В Москве молодой человек незаконно проник на территорию университета имени Баумана. Об этом сообщили в пресс-службе столичной Росгвардии.

По словам силовиков, они патрулировали маршрут в районе Рубцовской набережной, когда получили сигнал «тревога» из охраняемого образовательного учреждения. По прибытии на место вызова сотрудник службы безопасности вуза рассказал, что в здание по чужому электронному пропуску проник неизвестный юноша.

«Выяснилось, что 18-летний уроженец Тюмени получил от друга предложение сходить на пары в университет вместо него и предоставил доступ к своему QR-коду для входа на территорию вуза», — рассказали в ведомстве.

Задержанный молодой человек рассказал, что согласился на предложение приятеля «по приколу».

Нарушителя передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее столичные росгвардейцы задержали 25-летнего преследователя студентки столичного вуза.