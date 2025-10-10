На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Москве задержали сталкера, преследовавшего бывшую девушку

В Москве задержали 25-летнего преследователя студентки столичного вуза
В Москве сотрудники Росгвардии задержали 25-летнего местного жителя, который преследовал бывшую девушку. Об этом сообщили в пресс-службе силового ведомства.

Юноша пытался пройти на охраняемую территорию одного из столичных вузов, студенткой которого является его экс-подруга. В пресс-службе уточнили, что им поступил сигнал «Тревога» с образовательного объекта в Госпитальном переулке.

«Прибыв на место, они установили, что мужчина пытался проникнуть на территорию учебного заведения, преследуя девушку, и задержали его», — рассказали в ведомстве.

Юноша держал в руках табличку «Чего ты боишься? Наташа, не молчи! Помиримся?». Росгвардейцы выяснили, что задержанный москвич больше года навязчиво добивался внимания девушки, с которой состоял в отношениях. И не остановил попытки не смотря на неоднократное обращение последней в правоохранительные органы.

Молодого человека доставили в полицию для дальнейшего разбирательства.

Ранее в Татарстане мужчина годами преследовал бывшую девушку и портил ей жизнь.

