В РФ с 2025 года аннулировано 765 разрешений на проживание из-за фиктивного брака

МВД: с 2025 года в России аннулировало 765 РВП из-за фиктивного брака
Global Look Press

В России аннулировали 765 разрешений на временное проживание (РВП) и 1 545 видов на жительство (ВНЖ), которые были выданы на основании ранее заключенного брака с гражданином РФ, а после получения миграционного статуса, расторгнуты. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Она отметила, что в 2024 году такие показатели в общей сумме едва превышали 200.

В своем сообщении Волк обратила внимание, что иностранцы обязаны покинуть Россию в течение 15 дней со дня выдачи им уведомления об аннулировании РВП или ВНЖ, отметив, что неисполнение этой обязанности влечет за собой комплекс мер, в том числе депортацию из страны.

В октябре 2024 года президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает изменение в получении РВП и ВНЖ. Так, после вступления в силу данного документа, для получения РВП без учета квоты нужно находиться в браке с гражданином России не менее 3 лет со дня обращения с заявлением о выдаче РВП или иметь общего ребенка.

Ранее россиянам рассказали, как оформить ВНЖ в Китае.

