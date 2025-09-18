На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В РПЦ разрешили верующим играть в компьютерные игры про магию

Иеромонах Макарий: РПЦ не запрещает верующим играть в видеоигры про колдовство
true
true
close
Владимир Астапкович/ РИА «Новости»

Русская православная церковь (РПЦ) не запрещает верующим играть в компьютерные игры, сюжет которых содержит магию и колдовство. Об этом заявил Иеромонах Макарий в разговоре с «Осторожно Media».

По его словам, важна не столько сюжет, жанр и тематика игры, сколько ее влияние на человека. Иермонах добавил, что это также относится к книгам и фильмам.

«Совершенно неважно, в игре магия, колдовство или танки, пулеметы. Важно, увлекает ли это человека в сторону зла и подчинения бесовским силам, или же, наоборот, отстраняет от них», — сказал он.

Тем не менее, Макарий отметил символическую связь магии с темной стороной, но, по его наблюдениям, в видеоиграх встречаются только суеверия и предрассудки.

До этого замглавы Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе поддержал введение административной ответственности за пропаганду ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) в компьютерных играх. В беседе с «Газетой.Ru» Кипшидзе выразил мнение, что отсутствие «извращений» в играх не повлияет на их популярность среди геймеров.

Ранее в РПЦ мужчинам разрешили целовать друг друга в губы.

