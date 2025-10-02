На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, почему иммунотерапия рака помогает не всем

Nature: найден новый механизм, мешающий иммунитету бороться с раком
true
true
true
close
Kunlanan Yarist/Shutterstock/FOTODOM

Исследователи из Онкологического центра Университета штата Огайо выявили скрытый биологический процесс, который приводит к «истощению» Т-клеток — ключевых бойцов иммунной системы. Работа опубликована в журнале Nature.

Т-клетки распознают инфекции и опухолевые клетки, однако со временем они утрачивают активность и перестают сдерживать рост рака. Ученые установили, что в истощенных Т-клетках происходит накопление неправильно свернутых белков, запускающих ранее неизвестный стрессовый путь, получивший название TexPSR (proteotoxic stress response). В отличие от обычных клеточных защитных реакций, TexPSR не снижает, а наоборот усиливает синтез белков. В результате образуются токсичные агрегаты, похожие на амилоидные бляшки при болезни Альцгеймера, что отравляет клетки и делает их беспомощными.

Когда исследователи блокировали ключевые драйверы TexPSR, Т-клетки вновь восстанавливали способность атаковать опухоль, а эффективность иммунотерапии резко возрастала.

«Истощение Т-клеток — главный барьер для онкоиммунологии. Наши результаты дают неожиданный ответ на фундаментальную проблему и могут сыграть решающую роль в развитии новых противораковых методов», — отметил руководитель исследования профессор Зихай Ли.

Анализ клеток пациентов показал: высокий уровень TexPSR связан с плохими клиническими результатами терапии. Это подтверждает, что новый путь может стать важной мишенью для будущих лекарств.

Ранее был разработан анализ, предсказывающий развитие рака груди.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами