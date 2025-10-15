Названы специалисты, которые больше всех заработали на подработке в III квартале

В Авито выяснили, что монтажники стали сымыми высокооплачиваемыми в III квартале

В III квартале 2025 года рейтинг самых высокооплачиваемых подработок возглавили монтажники, которые в среднем получали 155 787 руб. в месяц. Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на результаты исследования, проведенного аналитиками сервиса «Авито Подработка».

Вторую строчку заняли сборщики мебели, средняя зарплата которых составила 141 776 руб. Замыкают тройку лидеров курьеры с ежемесячным доходом в 127 165 руб.

Как отмечают эксперты, доход в формате подработок зависит от количества смен, региона, рода выполняемых задач, а также опыта исполнителя.

«Интерес исполнителей к формату подработки тоже стабильно растет. Особенно активно пользователи откликаются на предложения по подработке у бизнес-заказчиков из общепита: в III квартале число откликов на позиции официантов выросло более чем в два раза (+110%), на повара — в два раза (+100%), на бариста — на 85%», — рассказал директор сервиса Сергей Яськин.

Юрист, эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева до этого говорила, что подработку выгоднее всего оформлять по трудовому договору о работе по совместительству.

По ее словам, документ даст право на ежегодные оплачиваемые отпуска, в то время как гражданско-правовой договор наличие оплачиваемого отпуска не предусматривает. Помимо этого, у последнего есть срок действия.

