На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Названы специалисты, которые больше всех заработали на подработке в III квартале

В Авито выяснили, что монтажники стали сымыми высокооплачиваемыми в III квартале
true
true
true
close
NicoElNino/Shutterstock/FOTODOM

В III квартале 2025 года рейтинг самых высокооплачиваемых подработок возглавили монтажники, которые в среднем получали 155 787 руб. в месяц. Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на результаты исследования, проведенного аналитиками сервиса «Авито Подработка».

Вторую строчку заняли сборщики мебели, средняя зарплата которых составила 141 776 руб. Замыкают тройку лидеров курьеры с ежемесячным доходом в 127 165 руб.

Как отмечают эксперты, доход в формате подработок зависит от количества смен, региона, рода выполняемых задач, а также опыта исполнителя.

«Интерес исполнителей к формату подработки тоже стабильно растет. Особенно активно пользователи откликаются на предложения по подработке у бизнес-заказчиков из общепита: в III квартале число откликов на позиции официантов выросло более чем в два раза (+110%), на повара — в два раза (+100%), на бариста — на 85%», — рассказал директор сервиса Сергей Яськин.

Юрист, эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева до этого говорила, что подработку выгоднее всего оформлять по трудовому договору о работе по совместительству.

По ее словам, документ даст право на ежегодные оплачиваемые отпуска, в то время как гражданско-правовой договор наличие оплачиваемого отпуска не предусматривает. Помимо этого, у последнего есть срок действия.

Ранее россияне назвали сумму, ради которой готовы бросить основную работу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами