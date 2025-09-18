Юрист рассказала, как выгоднее оформлять подработку

Юрист Яковлева: подработку лучше оформить по ТК как совместительство

Подработку выгоднее всего оформлять по трудовому договору о работе по совместительству. Об этом «Москве 24» рассказала юрист, эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева.

По ее словам, он даст право на ежегодные оплачиваемые отпуска, в то время как гражданско-праввоой договор наличие оплачиваемого отпуска не предусматривает. Помимо этого, у последнего есть срок действия.

«Кроме этого, в гражданско-правовом договоре работодатель может прописать, что каждая из сторон вправе расторгнуть его досрочно. То есть в любой момент отношения между заказчиком и исполнителем могут прекратиться», — отметила Яковлева.

Юрист также уточнила, что трудовой договор оформляют только на тот вид работы, который предполагает непрерывный процесс (например, нужно вести бухгалтерский учет).

Результаты опроса, проведенного Lеvel Group (есть у «Газеты.Ru»), до этого показали, что каждый пятый опрошенный россиянин (21%) подрабатывает в одном или двух местах. Еще 33% планируют это делать и уже ищут подходящее место для подработки.

Ранее сообщалось, что мошенники начали обманывать россиян через объявления о подработке.