В Петербурге школьники нашли в песочнице нож и изрезали одежду мальчику

В Петербурге школьники напали на мальчика на детской площадке. Об этом сообщает 78.ru.
Инцидент произошел в Ломоносовском районе. По данным портала, дети удерживали шестилетнего пострадавшего силой, в какой-то момент они потребовали, чтобы мальчик снял с себя комбинезон, затем порезали оставшуюся одежду вплоть до нижнего белья.
После этого агрессоры запугали ребенка, чтобы он не рассказал о ситуации взрослым.
Известно, что несовершеннолетним от в возрасте от 10 до 12 лет. Нож, которым они разрезали ткань, школьники нашли закопанным в песочнице. Кто именно его там оставил, не уточняется.
Сейчас сотрудники правоохранительных органов проводят проверку, которая поможет выяснить обстоятельства произошедшего.
До этого в Дагестане молодой человек потребовал деньги у знакомого после переписки с его возлюбленной. Пострадавший переписывался с девушкой, и, хоть она сама активно поддерживала общение с намеками, рассказала своему приятелю.
Молодой человек решил шантажировать собеседника возлюбленной. Когда последний отказался платить, его ограбили и избили.
Ранее школьница жестоко избила мужчину в Карелии после ночного знакомства в баре.