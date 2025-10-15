На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Петербурге школьники нашли в песочнице нож и изрезали одежду мальчику

78.ru: в Петербурге дети изрезали мальчику одежду на детской площадке
true
true
true
close
Валерий Мельников/РИА Новости

В Петербурге школьники напали на мальчика на детской площадке. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел в Ломоносовском районе. По данным портала, дети удерживали шестилетнего пострадавшего силой, в какой-то момент они потребовали, чтобы мальчик снял с себя комбинезон, затем порезали оставшуюся одежду вплоть до нижнего белья.

После этого агрессоры запугали ребенка, чтобы он не рассказал о ситуации взрослым.

Известно, что несовершеннолетним от в возрасте от 10 до 12 лет. Нож, которым они разрезали ткань, школьники нашли закопанным в песочнице. Кто именно его там оставил, не уточняется.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов проводят проверку, которая поможет выяснить обстоятельства произошедшего.

До этого в Дагестане молодой человек потребовал деньги у знакомого после переписки с его возлюбленной. Пострадавший переписывался с девушкой, и, хоть она сама активно поддерживала общение с намеками, рассказала своему приятелю.

Молодой человек решил шантажировать собеседника возлюбленной. Когда последний отказался платить, его ограбили и избили.

Ранее школьница жестоко избила мужчину в Карелии после ночного знакомства в баре.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами