В Петербурге школьники нашли в песочнице нож и изрезали одежду мальчику

В Петербурге школьники напали на мальчика на детской площадке. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел в Ломоносовском районе. По данным портала, дети удерживали шестилетнего пострадавшего силой, в какой-то момент они потребовали, чтобы мальчик снял с себя комбинезон, затем порезали оставшуюся одежду вплоть до нижнего белья.

После этого агрессоры запугали ребенка, чтобы он не рассказал о ситуации взрослым.

Известно, что несовершеннолетним от в возрасте от 10 до 12 лет. Нож, которым они разрезали ткань, школьники нашли закопанным в песочнице. Кто именно его там оставил, не уточняется.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов проводят проверку, которая поможет выяснить обстоятельства произошедшего.

