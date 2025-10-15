На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Диетолог рассказала, можно ли есть авокадо после потемнения

Диетолог Элсинг: авокадо можно есть после потемнения
true
true
true
close
JulijaDmitrijeva/Shutterstock/FOTODOM

Потемнение авокадо после разрезания не делает его вредным, поэтому его можно есть. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на диетолога Сару Элсинг — автора проекта Delightfully Fueled.

По ее словам, можно снять потемневший слой плода и использовать оставшуюся зеленую часть.

«Только открытая мякоть станет коричневой, и вы сможете снять этот тонкий слой и насладиться зеленой частью под ним», — отметила она.

Чтобы замедлить потемнение, стоит оставить косточку, которая защитит часть мякоти от контакта с воздухом. Кроме того, можно накрыть авокадо пленкой или убрать его в герметичный контейнер. Еще один способ — добавить каплю лимонного или лаймового сока.

«Лимонная кислота в соке лимона и лайма замедляет окисление», — сказала Элсинг.

До этого эксперты говорили, что лимонный или лаймовый сок поможет защитить авокадо от потемнения, для этого нужно нанести несколько капель сока на срез и аккуратно распределить его кисточкой или пальцем. Кроме того, можно положить в контейнер с авокадо половинку очищенной луковицы или нанести на срез тонкий слой оливкового масла.

Ранее были названы продукты, которые помогут поддерживать энергию и настроение.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами