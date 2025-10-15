Диетолог рассказала, можно ли есть авокадо после потемнения

Диетолог Элсинг: авокадо можно есть после потемнения

Потемнение авокадо после разрезания не делает его вредным, поэтому его можно есть. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на диетолога Сару Элсинг — автора проекта Delightfully Fueled.

По ее словам, можно снять потемневший слой плода и использовать оставшуюся зеленую часть.

«Только открытая мякоть станет коричневой, и вы сможете снять этот тонкий слой и насладиться зеленой частью под ним», — отметила она.

Чтобы замедлить потемнение, стоит оставить косточку, которая защитит часть мякоти от контакта с воздухом. Кроме того, можно накрыть авокадо пленкой или убрать его в герметичный контейнер. Еще один способ — добавить каплю лимонного или лаймового сока.

«Лимонная кислота в соке лимона и лайма замедляет окисление», — сказала Элсинг.

До этого эксперты говорили, что лимонный или лаймовый сок поможет защитить авокадо от потемнения, для этого нужно нанести несколько капель сока на срез и аккуратно распределить его кисточкой или пальцем. Кроме того, можно положить в контейнер с авокадо половинку очищенной луковицы или нанести на срез тонкий слой оливкового масла.

Ранее были названы продукты, которые помогут поддерживать энергию и настроение.