Названы лайфхаки, которые защитят авокадо от потемнения

Pravda.Ru: лимонный сок защитит авокадо от потемнения
hugo_34/Shutterstock/FOTODOM

Лимонный или лаймовый сок поможет защитить авокадо от потемнения, для этого нужно нанести несколько капель сока на срез и аккуратно распределить его кисточкой или пальцем. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных экспертов.

Кроме того, можно положить в контейнер с авокадо половинку очищенной луковицы или нанести на срез тонкий слой оливкового масла. Еще один вариант — обернуть половинку вплотную к мякоти пищевой пленкой или поместить ее в герметичный контейнер с минимальным количеством воздуха.

«Погрузите очищенную и нарезанную кубиками мякоть в холодную воду в герметичном контейнере и уберите в холодильник. Вода блокирует доступ кислорода. Важно: меняйте воду каждые 12-24 часа и используйте этот метод не дольше суток, так как авокадо может стать водянистым», — добавили в сообщении.

Ученые из Иллинойсского технологического института (США) до этого выяснили, что вечерний перекус с авокадо способен благотворно влиять на уровень жиров в крови на следующее утро — особенно у людей с нарушениями обмена глюкозы.

Ранее были названы продукты, которые помогут поддерживать энергию и настроение.

