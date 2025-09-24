Названы продукты, которые помогут поддерживать энергию и настроение

Клетчатка и медленные углеводы из продуктов помогут поддерживать энергию и хорошее настроение в течение дня. Об этом Pravda.Ru рассказала эндокринолог-диетолог, кандидат медицинских наук, международный эксперт в области метаболического и гормонального здоровья Ольга Рождественская.

«Если употреблять легко усвояемые продукты — сладости, газированные напитки, хлебобулочные изделия — сахар в крови быстро повышается, а затем резко падает. В результате появляется усталость и снижение энергии. Продукты с высоким содержанием клетчатки, например цельнозерновой хлеб с семечками или из твердых сортов пшеницы, позволяют сахару подниматься медленнее и поддерживают стабильное настроение», — пояснила эксперт.

Кроме того, для этой цели важно потреблять орехи, авокадо, жирные сорта рыбы и масла, в которых есть полезные жиры. В бобовых продуктах, например, фасоли, горохе, нуте, есть растительный белок. Он поддержит стабильный уровень сахара и инсулина в крови, а также положительно влияет на микробиом кишечника и улучшает настроение и общее самочувствие. Рождественская добавила, что ферментированные продукты (квашеная капуста, кимчи, чайный гриб) хорошо влияют на микробиом и эмоциональный фон.

Профессор кафедры факультетской терапии РНИМУ им. Пирогова, доктор медицинских наук Альфред Богданов до этого рассказал, что неправильный завтрак или его отсутствие могут приводить к нехватке энергии по утрам.

