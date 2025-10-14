На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Студентка едва не подверглась групповому изнасилованию в университете

В Индии четыре человека попытались изнасиловать студентку
Shutterstock

В Индии четыре человека попытались надругаться над студенткой на территории учебного заведения. Об этом сообщает NDTV.

Инцидент произошел на стройке в университете в Дели. По данным издания, четыре человека затащили девушку на стройплощадку, разорвали одежду и пытались надругаться. Девушке удалось вырваться и убежать. Она обратилась в полицию.

Отмечается, что за некоторое время до произошедшего девушке стали отправлять электронные письма с требованием оказать услуги сексуального характера.

После попытки изнасилования возбудили уголовное дело в отношении нескольких человек, в том числе и охранника заведения. Личности остальных трех человек не установлены.

По словам представителей учебного заведения, на данный момент идет расследование, работники сотрудничают с полицией.

Инцидент привел к протестам в университете. Как рассказали студенты, сотрудники заведения пытались заставить пострадавшую молчать. Они посоветовали девушке принять ванну, таким образом уничтожив улики. Полицию и медиков вызвали друзья пострадавшей.

Студенты потребовали тщательного расследования.

Ранее водитель похитил школьницу и изнасиловал ее около плантации.

