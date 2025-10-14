На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Петербурге новые знакомые изнасиловали девушку после ее ссоры с возлюбленным

Mash: в Петербурге двое мужчин изнасиловали девушку на стройплощадке
Shutterstock

В Петербурге над девушкой надругались новые знакомые. Об этом сообщает «Mash на Мойке».

По данным Telegram-канала, пострадавшая распивала алкоголь в квартире дома на Ультрамариновой улице. В этот момент она поссорилась с возлюбленным, и, чтобы его проучить, сбежала.

На улице она познакомилась с двумя молодыми людьми, которые заявили, что работают охранниками. Мужчины предложили девушке пройти в их вагончик на строительной площадке, она согласилась.

В вагончике молодые люди стали накачивать новую знакомую алкоголем, затем стали приставать. Гостья сопротивлялась, из-за чего ее избили, после чего изнасиловали.
Пострадавшая смогла сбежать. Она обратилась в полицию.

До этого в Калининградской области подросток изнасиловал первоклассницу. Он проследовал за ней в подъезд, когда пострадавшая возвращалась домой. Угрожая ребенку ножом, юноша надругался над ним. Молодого человека задержали.

Ранее родственник украл младенца у матери и изнасиловал его.

