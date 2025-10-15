На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Бывший глава правительства КЧР обжаловал в суде изъятие имущества

Экс-глава правительства КЧР Кайшев обжаловал в суде изъятие имущества в доход РФ
Александр Легкий/РИА Новости

В Никулинский суд Москвы поступила жалоба по решению Генпрокуратуры об обращении в доход государства имущества бывшего председателя правительства Карачаево-Черкесской Республики Владимира Кайшева (на фото) на сумму 41,94 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

«Решение обжаловано 10 октября 2025 года», — говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что в список изъятого имущества вошли доли в коммерческих организациях, земельные участки, жилые и нежилые помещения в Ставропольском крае, Москве и Московской области, а также автомобили премиум-класса.

Сведения о нарушении Кайшевым требований законодательства о противодействии коррупции были получены в ходе надзора по уголовному делу, которое было возбуждено в марте 2024 года. Экс-глава правительства региона был обвинен в создании преступного сообщества, мошенничестве, краже и вымогательстве. Судебный процесс в отношении Кайшева пока продолжается.

Ранее министров самарского правительства решили проверить на детекторе лжи после коррупционного скандала.

