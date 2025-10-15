В ноябре изменится график выплат детских и пенсионных пособий

В ноябре пенсии и пособия выплатят досрочно из-за праздников

В ноябре 2025 года из-за праздничных дней изменится график выплат детских пособий и пенсий. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные Пенсионного фонда и Социального фонда России.

Единое пособие и выплаты на детей до 3 лет будут перечислены 1 ноября вместо 3 ноября. Пенсии, которые должны были выплачиваться 3 ноября, также поступят досрочно.

В ноябре пройдет перерасчет пенсий гражданам, достигшим 80-летнего возраста в октябре. Им будет установлена повышенная фиксированная выплата — 17 815 рублей вместо 8907 рублей.

Автоматический перерасчет также затронет получателей северных пенсий и лиц с особыми условиями труда.

14 октября сообщалось, что группа депутатов во главе с председателем партии «Справедливая Россия — За правду» Сергеем Мироновым подготовила законопроект о двукратном увеличении социальных пенсий.

Ранее в Госдуме оценили возможность увеличения детского прожиточного минимума.