На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В ноябре изменится график выплат детских и пенсионных пособий

В ноябре пенсии и пособия выплатят досрочно из-за праздников
close
Depositphotos

В ноябре 2025 года из-за праздничных дней изменится график выплат детских пособий и пенсий. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные Пенсионного фонда и Социального фонда России.

Единое пособие и выплаты на детей до 3 лет будут перечислены 1 ноября вместо 3 ноября. Пенсии, которые должны были выплачиваться 3 ноября, также поступят досрочно.

В ноябре пройдет перерасчет пенсий гражданам, достигшим 80-летнего возраста в октябре. Им будет установлена повышенная фиксированная выплата — 17 815 рублей вместо 8907 рублей.

Автоматический перерасчет также затронет получателей северных пенсий и лиц с особыми условиями труда.

14 октября сообщалось, что группа депутатов во главе с председателем партии «Справедливая Россия — За правду» Сергеем Мироновым подготовила законопроект о двукратном увеличении социальных пенсий.

Ранее в Госдуме оценили возможность увеличения детского прожиточного минимума.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами