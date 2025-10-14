На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Депутаты Госдумы подготовили законопроект о двукратном повышении социальных пенсий

Максим Блинов/РИА Новости

Группа депутатов во главе с председателем партии «Справедливая Россия — За правду» Сергеем Мироновым подготовила законопроект о двукратном увеличении социальных пенсий. Об этом пишет ТАСС.

Согласно инициативе, изменения предлагается внести в закон «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации». Проект предусматривает повышение в два раза социальных выплат для нетрудоспособных граждан.

Так, пенсия для мужчин старше 70 лет и женщин от 65 лет, инвалидов II группы и детей, потерявших одного из родителей, может увеличиться с 5034 до 10 068 рублей. Выплаты инвалидам с детства I группы и детям-инвалидам предлагается поднять с 12 082 до 24 164 рублей, инвалидам I группы и детям, потерявшим обоих родителей, — с 10 068 до 20 137 рублей, инвалидам III группы — с 4279 до 8558 рублей.

Миронов отметил, что инициатива направлена на усиление социальной поддержки граждан, включая участников специальной военной операции.

«Повышение социальной пенсии укрепит правовую и финансовую основу для дальнейшего увеличения специальных выплат ветеранам и участникам СВО», — сказал он.

11 октября член комитета Госдумы по малому и среднему бизнесу Алексей Говырин заявил, что в ноябре этого года некоторые категории граждан начнут получать повышенную пенсию. Это затронет граждан старше 80 лет, инвалидов I группы, членов летных экипажей гражданской авиации и работников угольной промышленности. Так, пенсионеры, достигшие 80-летнего возраста, получат удвоенную фиксированную выплату к страховой пенсии. С начала года ее размер составляет 8907,70 рубля, а после перерасчета — 17 815,40 рубля. Кроме того, им полагается надбавка за уход в размере 1314 рублей, проиндексированная в феврале на 7,3%.

Ранее в России зафиксировали минимальное за 17 лет соотношение пенсий к зарплатам.

