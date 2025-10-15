Польские родители 27 лет держали дочь в заточении

RMF: в Польше родители с 15 лет держали в заточении 42-летнюю женщину

В Польше родители с 15 лет держали в заточении 42-летнюю женщину. Об этом пишет RMF.

Узницу обнаружили случайно: соседи вызвали полицию к ее родителям из-за криков, доносящихся из их дома. Прибыв в здание, они обнаружили ее в критическом состоянии — все это время она не получала медицинскую помощь, не имела доступа к туалету и никогда не была не только на улице, но и на балконе. Когда пострадавшую, Миреллу, встретили правоохранители, она не была в состоянии даже ходить. Волонтеры собрали деньги на реабилитацию женщины. Врачи два месяца боролись за ее жизнь.

Инцидент произошел в Свентохловице. Заточенная была приемной дочерью пожилой пары. В 15 лет те решили держать ее взаперти, заявив соседям, что она пропала и, возможно, вернулась к биологическим родителям.

