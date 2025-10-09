Россияне стали чаще покупать БАДы в несезон

Летом 2025 года число покупок БАДов и спортивного питания увеличилось на 91%, а средний чек — на 62% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это показало исследование компаний ЮMoney и «Алцея», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Так, оборот в категории БАДов и спортивного питания летом вырос в три раза, а средний чек увеличился на 62%, достигнув 11 399 рублей. При этом положительная динамика нарастала месяц к месяцу: в июле по сравнению с июнем число покупок увеличилось на 8%, а в августе к июлю — еще на 6%. Как отмечают аналитики, раньше лето было традиционно худшим сезоном для продажи БАДов.

За первые две недели сентября количество покупок удвоилось по сравнению с прошлым годом, а средний чек подскочил на 81% до рекордных 12 252 рублей.

«Сентябрьский скачок на 20% по сравнению с августом подтверждает гипотезу о том, что россияне начинают готовиться к холодному сезону заблаговременно. Это свидетельствует о переходе от реактивного к проактивному подходу в вопросах здоровья. Рост среднего чека указывает на готовность потребителей инвестировать в качественные препараты, что может стимулировать производителей к повышению стандартов продукции», — отмечает руководитель службы сопровождения корпоративных клиентов ЮMoney Ирина Полякова.

Изменения коснулись не только времени покупок, но и самого подхода к выбору препаратов. В «Алцея» отметили, что потребители стали более осознанно подходить к выбору БАДов, отдавая предпочтение комплексным, качественным и, соответственно, более дорогостоящим продуктам с доказанной эффективностью.

Так, по данным компании, за семь месяцев 2025 года прирост рынка в ценовом сегменте свыше 1500 рублей составил в среднем 14%, в то время как БАДы стоимостью менее 1500 рублей показали отрицательную динамику по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Значительные изменения произошли в сегменте женского здоровья, где летний спрос вырос на 9%. Драйвером стала подкатегория менопаузальной поддержки с впечатляющим ростом в 31%. Это говорит о растущем спросе потребительниц не просто на витамины, а на целевые решения для конкретного этапа жизни, направленные на долгосрочное поддержание ее качества.

По данным аналитиков, потребительская активность все меньше зависит от календаря и все больше — от долгосрочной стратегии поддержания здоровья. Если тенденция сохранится, осенний сезон 2025 года может стать не традиционным пиком, а естественным продолжением круглогодичной заботы россиян о своем самочувствии, говорится в исследовании.

