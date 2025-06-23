В России увеличился объем поставок БАДов в аптеки

«Известия»: объем поставок БАДов в аптеки вырос почти в 1,5 раза с 2020 года

Объем поставок БАДов в российские аптеки вырос с 2020 года в 1,4 раза, достигнув 452,6 млн упаковок. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные аналитической компании DSM Group.

Также рост поставок подтвердили логистические компании. По их данным, число заказов БАДов и пищевых добавок в аптеки увеличилось в восемь и в пять раз соответственно.

«Такая тенденция выгодна аптекам, так как БАДы обеспечивают высокую маржинальность. За счет продажи пищевых добавок аптеки сейчас компенсируют то, что потеряли при продаже лекарств из перечня жизненно необходимых и важнейших препаратов, так как цена на них ограничена», — сказал представитель одной из компаний, которая осуществляет поставку добавок в аптечные сети.

По информации аптек, рост объема поставок БАДов связан со спросом со стороны покупателей. Россияне стали чаще интересоваться здоровым образом жизни, в связи с чем чаще покупают различные добавки, отметили участники рынка.

В апреле биолог, нутрициолог, эксперт в области пептидной биорегуляции Артем Яшин рассказал «Газете.Ru», что сегодня рынок БАДов бурно растет, предлагая множество продуктов, которые обещают улучшить здоровье. По его словам, чтобы выбрать эффективные добавки и не попасться в ловушку «плацебо», важно учитывать несколько факторов.

Ранее врач призвала не пить БАДы и витамины без врачебного контроля.