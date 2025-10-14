В Киеве возникли перебои с подачей воды

В Киеве на фоне частичного блэкаута возникли перебои с водой

Частичный блэкаут в столице Украины вызвал проблемы с подачей воды на правобережной части города. Об этом сообщает компания «Киевводоканал» на своем сайте.

В заявлении отмечается, что часть потребителей Шевченковского, Печерского и Голосеевского районов временно находятся без электроснабжения. Граждане на правом берегу города получают водоснабжение в режиме пониженного давления, рассказали в компании.

Вечером 14 октября сообщалось, что в центре Киева пропало электричество.

10 октября на Украине сложилась критическая ситуация с энергоснабжением после массированного удара ВС РФ. В Киеве прекратилась подача электроэнергии на левом берегу и в части районов правого берега, возникли транспортный коллапс, перебои с водой и связью. В Верховную раду пришлось доставить воду в цистерне, а в здание кабмина — биотуалеты.

Без света также остались части Полтавской, Харьковской, Сумской и других областей Украины. Минобороны РФ заявило, что удар высокоточным оружием, включая гиперзвуковые ракеты «Кинжал», стал ответом на атаки Вооруженных сил Украины по гражданским объектам России. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

