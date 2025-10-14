На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Отстраненный ректор Запесоцкий отверг обвинения в тратах

Экс-ректор СПбГУП Запесоцкий отрицает причастность к незаконным растратам
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Бывший ректор Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов (СПбГУП) Александр Запесоцкий не будет признавать причастность в использовании университета в личных целях для обогащения за счет федеральных субсидий и средств. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

По его мнению, против него хотят возбудить дело. Запесоцкий рассказал, что заранее подготовил чеки о всех своих тратах, сделанных во время работы ректором.

Полеты бизнес-классом и рестораны были по работе, отмечает он. Запесоцкий отрицает особняки, охрану, машину, бизнес-активы в Монако и обогащение за счет университета.
По словам экс-ректора, происходящее является рейдерским захватом СПбГУП.

Накануне Генпрокуратура РФ обвинила Запесоцкого, отстраненного от исполнения обязанностей, в трате миллионов рублей на поездки за границу и оплату счетов в ресторанах.

Ранее суд арестовал имущество Университета профсоюзов в Петербурге.

