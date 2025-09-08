Юноша упал перед движущимся составом в метро Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде молодой человек упал прямо перед движущимся составом в метро. Об этом сообщает NewsNN.

Инцидент произошел на станции «Двигатель революции». Юный пассажир упал на рельсы перед приближающимся поездом. Машинист успел применить экстренное торможение, что предотвратило трагедию. Молодого человека подняли с путей и передали врачам скорой помощи. После этого движение было восстановлено.

До этого в Петербурге на станции метро прямо перед тоннелем на рельсы рухнула коляска. Пока две женщины общались, коляска, стоявшая рядом с ними, упала. Не прошло и минуты, как по этим рельсам проехал поезд. При этом ребенок находится в руках одной из женщин. Вскоре коляску с путей убрали.

Ранее в московском метро человек упал на пути.