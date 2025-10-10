«Выровнять условия конкуренции». В США предлагают запретить авиакомпаниям из КНР летать над РФ

Министерство транспорта США хочет ограничить использование российского воздушного пространства для китайских авиакомпаний, выполняющих рейсы в Соединенные Штаты. Там считают, что такая мера устранит конкурентное неравенство, возникшее после введения санкций против России. Американские авиакомпании не могут использовать кроссполярные маршруты, что повышает их издержки и снижает конкурентоспособность на рынке транстихоокеанских перевозок.

Администрация президента США Дональда Трампа предложила запретить китайским авиакомпаниям использовать российское воздушное пространство при выполнении рейсов в Соединенные Штаты и обратно. В министерстве транспорта считают, что такая практика ставит американских перевозчиков в невыгодное положение по сравнению с конкурентами из Китая.

В проекте постановления Минтранса указано, что использование российского воздушного пространства китайскими авиакомпаниями создает «существенный фактор конкурентного неравенства». Ведомство предложило ввести ограничение, чтобы «выровнять условия конкуренции между американскими и китайскими перевозчиками».

Китайским авиакомпаниям предоставлен двухдневный срок для ответа. Окончательное решение может вступить в силу уже в ноябре, сообщает Reuters.

Недовольство американских авиакомпаний

После закрытия российского воздушного пространства в 2022 году американские авиакомпании лишились возможности выполнять рейсы через территорию России, тогда как китайские перевозчики сохранили такой доступ.

Маршруты американских авиакомпаний стали длиннее и дороже, а китайские получили преимущество по времени и расходу топлива.

В министерстве транспорта США сочли такую ситуацию подрывающей конкурентоспособность американских перевозчиков.

Представители американской авиаотрасли еще при администрации Джо Байдена в 2023 году начали активную лоббистскую кампанию в Белом доме и конгрессе. Они настаивали, что потеря кроссполярных маршрутов — трасс, проходящих над Северным Ледовитым океаном и территорией России, — лишила их возможности экономить топливо и время при полетах между США и Восточной Азией.

В результате авиакомпании были вынуждены перестроить транстихоокеанские маршруты, увеличив длительность рейсов и операционные расходы.

Чтобы сократить убытки, перевозчики уменьшали загрузку самолетов и откладывали запуск новых направлений, включая рейсы в Мумбаи, Токио и Сеул. Некоторые из них заявляли, что прямые рейсы с восточного побережья США в Китай стали экономически нецелесообразными.

Авиационные ограничения

Запрет на использование российского воздушного пространства стал частью санкционных мер, введенных западными странами против России в марте 2022 года. Москва ответила зеркальными действиями, закрыв небо для авиакомпаний из почти 40 государств, включая США. С тех пор прямое авиасообщение между Россией и Соединенными Штатами не осуществляется.

В июне 2025 года специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев допустил возможность возобновления авиасообщения между Россией и США до конца года. Однако, по словам помощника президента Юрия Ушакова, Вашингтон связывает этот вопрос с прогрессом в урегулировании конфликта на Украине.