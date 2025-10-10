На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Эксперт объяснил, как РФ может выиграть от спора Китая и США об авиасообщении

KHARCHENKO VLADIMIR/Shutterstock/FOTODOM

РФ может выиграть даже в ситуации, когда Соединенные Штаты требуют от авиакомпаний Китая перестать пользоваться российским воздушным пространством, считает авиаэксперт Роман Гусаров. Об этом он заявил в беседе с газетой «Взгляд ».

По его словам, угрозы Вашингтона бесперспективны, так как Пекин вряд ли изменит свои маршруты. Более того, КНР может в рамках ответных мер отказаться от закупок американских самолетов Boeing.

«В создавшейся ситуации для России тоже могут быть свои плюсы. Например, Москва способна инициировать запуск американо-российско-китайского полилога с тем, чтобы стороны взаимно смягчили санкции и открыли авиасообщения», — предположил Гусаров.

Эксперт назвал подобный исход конфликта выгодным для трех стран.

9 октября администрация президента США Дональда Трампа предложила запретить китайским авиакомпаниям использовать российское воздушное пространство при выполнении рейсов в Соединенные Штаты и обратно. В министерстве транспорта считают, что такая практика ставит американских перевозчиков в невыгодное положение по сравнению с конкурентами из Китая. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Китай ввел портовый сбор для американских кораблей.

