Молдавия изъявила желание возобновить прямое авиасообщение с Россией. Об этом заявил министр транспорта РФ Роман Старовойт, передает ТАСС.

Этот вопрос был поднят на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Мы на низком старте. Мы всегда за дружбу народов и взаимодействие», — заявил министр.

По его словам, прямые рейсы из Москвы в Кишинев будут возобновлены, «если не будет проблем с пролетом».

До этого сообщалось, что Россия и Саудовская Аравия работают над запуском прямых рейсов.

Как отметил востоковед Леонид Цуканов, ключевым препятствием остается отсутствие гарантий со стороны Эр-Рияда, что российские самолеты не будут задержаны по запросу третьих стран. Он пояснил, что несмотря на независимость Саудовской Аравии от коллективных санкционных механизмов, таких как в ЕС, стратегическая близость с США создает риски внешнего давления на королевство.

Ранее Россия предложила США возобновление прямого авиасообщения.