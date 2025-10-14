На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Белгородской области задержали зампрокурора региона

Зампрокурора Белгородской области задержали по подозрению в получении взятки
Прокуратура Белгородской области

Заместитель прокурора Белгородской области Дмитрий Смирнов задержан по подозрению в получении взятки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

«Подтверждаем», — заявил собеседник агентства.

В публикации отмечается, что 38-летний зампрокурора был назначен на должность в конце сентября. До этого он три года занимал пост городского прокурора во Всеволожске Ленинградской области.

11 октября глава администрации Лужского муниципального района Ленинградской области был задержан по подозрению в получении взятки в крупном размере.

По данным следствия, подозреваемый в августе 2024 года получил через посредника взятку в размере 1 млн рублей. Взамен глава района должен был обеспечить общее покровительство при заключении контрактов с администрацией муниципалитета, отметили в ведомстве. По факту произошедшего возбудили дело по статье о получении взятки в крупном размере.

Ранее экс-замначальника ГАИ российского города принял взятку в виде 100 тонн асфальта.

