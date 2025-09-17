На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Белгородской области чиновник вымогал у жителей деньги в обмен на помощь с автомобилями

SHOT: чиновник вымогал деньги, обещая помощь жителям с поврежденным имуществом
Алексей Стопичев/БелПресса

Заместитель главы села Головчино в Грайворонском районе Белгородской области Константин Анпилов вымогал у местных жителей деньги, обещая помочь им с поврежденными от ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) автомобилями. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным Telegram-канала, чиновник утверждал, что готов ускорить получение выплат за денежное вознаграждение. Так, одному из местных жителей он пытался «помочь» за 25 тысяч рублей.

Отмечается, что Анпилова задержали 18 августа.

«Против него возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество с использованием служебного положения». Анпилову грозит до 6 лет колонии», — говорится в сообщении.

В июне вице-губернатора Белгородской области Рустэма Зайнуллина арестовали на два месяца по делу о мошенничестве. Журналисты уточняют, что чиновнику вменяют мошенничество в особо крупном размере.

Приблизительные оценки ущерба — 500 млн рублей. Причиной столь высоких затрат стали завышения стоимости, а также хищения при производстве железобетонных конструкций.

В конце мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в отношении строителей оборонительных сооружений в регионе были поданы иски.

Ранее жители Белгородской области начали мошенничать ради компенсаций.

