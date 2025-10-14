На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянам начали названивать «дети» с требованием перевести денег

Киберэксперт Воронин: мошенники используют новую схему обмана с детскими голосами
true
true
true
close
Halfpoint/Shutterstock/FOTODOM

Мошенники начали активно использовать схему обмана россиян с якобы звонками и сообщениями от детей. Обычно они выстраивают тактику на какой-то срочной ситуации – например, от лица ребенка сообщают о попадании в ДТП или просят перевести срочно деньги на какую-то важную покупку, предупредил в беседе с RT руководитель проектов компании «Интеллектуальная аналитика» Тимофей Воронин.

Эксперт напомнил, что подобные схемы использовались и раньше, причем акцент делался на том, что у человека возникли проблемы, и он не может сейчас говорить, но ему необходима определенная сумма денег. Сегодня же аферисты делают упор на использовании голосовых сообщений и звонков с голосами детей.

Эта схема реализуется преступниками по одному из двух вариантов. Первый – это персонализированная атака, когда сначала аферисты узнают данные о своей жертве и звонят ей от лица ребенка, выстраивая разговор максимально правдоподобно. И второй – это массовая рассылка, когда преступники просто ждут, что кто-то из большого количества пользователей поверит и переведет деньги, объяснил киберэксперт. По его словам, часто базируются такие обманы на взломе аккаунтов в мессенджерах с помощью фишинговых ссылок. Получая доступ к аккаунту, преступник начинает использовать его контакты и голосовые сообщения.

«Чтобы не стать жертвой такой схемы, в случае поступления просьбы о переводе денежных средств со стороны ребенка, особенно не на его карту, необходимо использовать второй способ подтверждения личности — звонок или сообщение в другом мессенджере, — посоветовал Воронин. — Также можно задать вопрос, на который знает ответ только ребёнок (и ответ на который нельзя найти в чатах в случае кражи аккаунта)».

До этого специалисты группы компаний «Солар» сообщили, что в сети появилось много новых мошеннических сайтов, которые имитируют видеоконференции с представителями Банка России. Ресурсы используются в схемах обмана, где злоумышленники убеждают граждан подключиться к «видеочату со специалистом ЦБ». Схема начинается с телефонного звонка, сообщения в мессенджере или письма от якобы сотрудника Центробанка. Жертве отправляют ссылку на сайт, внешне напоминающий официальный ресурс ЦБ, где предлагается «продолжить разговор в защищенном режиме». Однако на этапе общения злоумышленники выманивают у собеседников персональные данные, коды для входа в онлайн-банки и другие конфиденциальные сведения.

Ранее МВД предупредило о росте мошенничества с перегоном автомобилей из-за рубежа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами