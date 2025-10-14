Россиянам начали названивать «дети» с требованием перевести денег

Мошенники начали активно использовать схему обмана россиян с якобы звонками и сообщениями от детей. Обычно они выстраивают тактику на какой-то срочной ситуации – например, от лица ребенка сообщают о попадании в ДТП или просят перевести срочно деньги на какую-то важную покупку, предупредил в беседе с RT руководитель проектов компании «Интеллектуальная аналитика» Тимофей Воронин.

Эксперт напомнил, что подобные схемы использовались и раньше, причем акцент делался на том, что у человека возникли проблемы, и он не может сейчас говорить, но ему необходима определенная сумма денег. Сегодня же аферисты делают упор на использовании голосовых сообщений и звонков с голосами детей.

Эта схема реализуется преступниками по одному из двух вариантов. Первый – это персонализированная атака, когда сначала аферисты узнают данные о своей жертве и звонят ей от лица ребенка, выстраивая разговор максимально правдоподобно. И второй – это массовая рассылка, когда преступники просто ждут, что кто-то из большого количества пользователей поверит и переведет деньги, объяснил киберэксперт. По его словам, часто базируются такие обманы на взломе аккаунтов в мессенджерах с помощью фишинговых ссылок. Получая доступ к аккаунту, преступник начинает использовать его контакты и голосовые сообщения.

«Чтобы не стать жертвой такой схемы, в случае поступления просьбы о переводе денежных средств со стороны ребенка, особенно не на его карту, необходимо использовать второй способ подтверждения личности — звонок или сообщение в другом мессенджере, — посоветовал Воронин. — Также можно задать вопрос, на который знает ответ только ребёнок (и ответ на который нельзя найти в чатах в случае кражи аккаунта)».

До этого специалисты группы компаний «Солар» сообщили, что в сети появилось много новых мошеннических сайтов, которые имитируют видеоконференции с представителями Банка России. Ресурсы используются в схемах обмана, где злоумышленники убеждают граждан подключиться к «видеочату со специалистом ЦБ». Схема начинается с телефонного звонка, сообщения в мессенджере или письма от якобы сотрудника Центробанка. Жертве отправляют ссылку на сайт, внешне напоминающий официальный ресурс ЦБ, где предлагается «продолжить разговор в защищенном режиме». Однако на этапе общения злоумышленники выманивают у собеседников персональные данные, коды для входа в онлайн-банки и другие конфиденциальные сведения.

