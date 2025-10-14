На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Эксперты обнаружили сайты, маскирующиеся под видеосервисы Банка России

«Солар»: мошенники создали фейковые видеочаты ЦБ для кражи данных россиян
Minerva Studio/Shutterstock/FOTODOM

В сети появилось много новых мошеннических сайтов, которые имитируют видеоконференции с представителями Банка России. Об этом сообщили ТАСС специалисты группы компаний «Солар».

Ресурсы используются в схемах обмана, где злоумышленники убеждают граждан подключиться к «видеочату со специалистом ЦБ». Как пояснили эксперты, схема начинается с телефонного звонка, сообщения в мессенджере или письма от якобы сотрудника Центробанка. Жертве отправляют ссылку на сайт, внешне напоминающий официальный ресурс ЦБ, где предлагается «продолжить разговор в защищенном режиме».

Такие сайты копируют логотип и оформление регулятора и позволяют вести общение через видеосвязь, чат или голосовой вызов. Пользователей приглашают в виртуальную комнату, для входа в которую требуется пятизначный код.

В «Соларе» отметили, что на этапе общения злоумышленники выманивают у собеседников персональные данные, коды для входа в онлайн-банки и другие конфиденциальные сведения. Всего специалисты выявили 15 подобных ресурсов — информация о них уже направлена для блокировки.

Эксперты напомнили, что в Центробанке нет практики решения вопросов граждан через видеочаты — для обращений используется только официальная интернет-приемная.

Ранее Роспатент одобрил новую технологию борьбы с телефонными мошенниками.

