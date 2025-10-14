МВД предупредило о росте мошенничества с перегоном автомобилей из-за рубежа

Мошенники начали создавать в мессенджерах аккаунты, которые якобы предлагают услуги по перегону и покупке автомобилей из-за рубежа. Об этом сообщило МВД РФ в Telegram-канале «Вестник киберполиции России».

В министерстве уточнили, что преступники предлагают россиянам выгодные условия и короткие сроки доставки. При этом от людей требуют оплату исключительно криптовалютой.

«Потерпевшему предлагают установить приложение для криптокошелька, затем его просят перевести крупную сумму денег «для подтверждения платежеспособности» или вступительного платежа», — сказали в ведомстве.

Другими признаками мошенничества с покупкой машин через мессенджеры в МВД назвали настойчивые призывы оперативно заключить сделку под предлогом повышения цен, а также просьбы перейти по ссылкам от незнакомых лиц якобы для оформления документов или подтверждения платежа.

В МВД призвали граждан быть осторожными по покупке авто по чересчур выгодным ценам, а также избегать оплаты криптовалютой. В ведомстве посоветовали не переходить по ссылкам, которые присылаются незнакомцами, а также не сообщать посторонним коды из СМС и данные банковских карт.

Ранее стало известно, что мошенники создали фейковые видеочаты ЦБ для кражи данных россиян.