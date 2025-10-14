На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мужчина упал под трамвай в российском городе, чудом выжил и попал на видео

В Улан-Удэ мужчина попал под трамвай и чудом выжил
true
true
true

В Улан-Удэ мужчина чудом выжил, случайно попав под трамвай. Об этом сообщает комитет по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству администрации города.

Инцидент произошел на проезжей части — пассажир вышел из трамвая и, начав шагать по дороге, внезапно оступился и упал под колеса транспорта. Этот момент попал на видео.

В результате пострадавший не только выжил, но и не получил серьезных травм. Этому способствовало удачное стечение обстоятельств: он упал в «нужное» место и при этом принял правильное положение тела. При этом именно в том месте, где упал пассажир, у трамвая не было низко расположенных деталей.

До этого появилось видео, на котором школьник упал с электросамоката под автобус в Москве. Это произошло после того, как транспорт с двумя несовершеннолетними врезался в столб.

Ранее в Подмосковье машина сбила учителя-мотоциклиста, спешившего на урок, и это попало на видео.

