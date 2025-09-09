На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Подмосковье машина сбила учителя-мотоциклиста, спешившего на урок, и это попало на видео

SHOT: в Подмосковье спешивший на урок учитель на мотоцикле попал под машину
Житель Подмосковья врезался в машину по пути на работу. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Инцидент произошел в Зарайске. По данным Telegram-канала, 32-летний учитель, преподававший физкультуру и ОБЖ, двигался по дороге на своем мотоцикле.

В какой-то момент педагог потерял равновесие. В результате он слетел с мотоцикла, и, упав на дорогу, оказался под колесами машины.

Авария попала на видео. На кадрах заметно, как мотоцикл отбрасывает на несколько метров, в тот момент как мужчину переехал автомобиль. После инцидента пострадавший не выжил. Известно, что он опаздывал на урок, поэтому спешил.

Как сообщают местные паблики, причина ДТП заключалась в маневре педагога.

«По предварительной версии, он положил мотоцикл при виде поворачивающего автомобиля, но все равно попал под колеса», – сообщается в публикации.

Известно, что дети любили учителя и произошедшее стало для них серьезной потерей.

Ранее в Петербурге кульбит байкера после удара авто сняли на видео.

