Отчим контролировал падчерицу 12 лет и каждый день насиловал

В Бразилии отчим контролировал падчерицу 12 лет и каждый день насиловал
Табылды Кадырбеков/Sputnik/РИА Новости

В Бразилии отчим 12 лет держал взаперти свою падчерицу и ежедневно насиловал ее. Подозреваемого задержали 9 октября. Об этом сообщает издание Metropoles.

Предполагаемым преступником оказался житель Рио-Негриньо. Извращенец более 10 лет контролировал каждый шаг своей падчерицы и подвергал ее сексуальному насилию. По информации издания, девушка уже достигла совершеннолетия, и сама сообщила о преступлении в отношении себя, когда посещала школу. После этого правоохранители начали расследование и выдали ордер на арест ее отчима.

До этого в Бразилии бывший анестезиолог получил 30 лет за изнасилование рожениц. Мужчина совершал преступления, пока пациентки находились под седацией.

Ранее в Индии стоматолог дал пациентке на приеме седативное и изнасиловал ее.

