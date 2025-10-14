В Бразилии отчим контролировал падчерицу 12 лет и каждый день насиловал

В Бразилии отчим 12 лет держал взаперти свою падчерицу и ежедневно насиловал ее. Подозреваемого задержали 9 октября. Об этом сообщает издание Metropoles.

Предполагаемым преступником оказался житель Рио-Негриньо. Извращенец более 10 лет контролировал каждый шаг своей падчерицы и подвергал ее сексуальному насилию. По информации издания, девушка уже достигла совершеннолетия, и сама сообщила о преступлении в отношении себя, когда посещала школу. После этого правоохранители начали расследование и выдали ордер на арест ее отчима.

