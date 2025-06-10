Анестезиолог насиловал пациенток во время кесарева сечения

Бывший анестезиолог из Бразилии получил 30 лет за изнасилование рожениц в больнице. Как пишет Ultimo Segundo, мужчина совершал преступления, пока жертвы находились под седацией.

В 2022 году Джованни Квинтелла Безерра работал анестезиологом в женской больнице в Сан-Жуан-де-Мерити. Один из насильственных сексуальных актов произошел в июле и был записан на видео коллегами Джованни. В тот же день мужчина, как выяснилось позже, изнасиловал таким же способом еще одну женщину, которой также было показано кесарево сечение.

Врача арестовали на месте преступления. При этом он потерял свою лицензию лишь в декабре 2023 года, с тех пор ему навсегда запретили заниматься какой-либо деятельностью в медицинской сфере по всей стране. Дело получило большой национальный резонанс.

Суд в Рио-де-Жанейро признал Джованни виновным и приговорил его к 30 годам тюремного заключения. Кроме того, он должен заплатить каждой из жертв по 50 тыс. реалов (около 707 тыс. рублей. — прим. ред.) в качестве компенсации морального ущерба.

Ранее в Индии стоматолог дал пациентке на приеме седативное и изнасиловал ее.