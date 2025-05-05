Стоматолог дал пациентке на приеме седативное и изнасиловал ее

В Индии врач, обвиняемый в сексуальном насилии над пациенткой, отправился в тюрьму. Об этом сообщает The Times of India.

Инцидент произошел в 2021 году в одной из клиник штата Уттар-Прадеш. Согласно материалам дела, дантист частной клиники дал на приеме 28-летней пациентке седативное, а затем изнасиловал ее. Надругательство врач снял на видео, о чем впоследствии рассказал потерпевшей. Видео он якобы использовал, чтобы оказать на нее давление и заставить ее сохранить случившееся в тайне.

Потерпевшая действительно долго хранила молчание, но в итоге рассказала о том, что стала жертвой преступления, супругу. Тот обратился в полицию, и против врача возбудили дело. Время для медицинской экспертизы было упущено, обследование потерпевшей не обнаружило следов изнасилования. Однако вину медика удалось доказать по косвенным уликам. Мужчину приговорили к десяти годам лишения свободы.

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