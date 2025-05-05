Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стоматолог дал пациентке на приеме седативное и изнасиловал ее

В Индии стоматолог дал пациентке на приеме успокоительное и изнасиловал ее
close
Shutterstock

В Индии врач, обвиняемый в сексуальном насилии над пациенткой, отправился в тюрьму. Об этом сообщает The Times of India.

Инцидент произошел в 2021 году в одной из клиник штата Уттар-Прадеш. Согласно материалам дела, дантист частной клиники дал на приеме 28-летней пациентке седативное, а затем изнасиловал ее. Надругательство врач снял на видео, о чем впоследствии рассказал потерпевшей. Видео он якобы использовал, чтобы оказать на нее давление и заставить ее сохранить случившееся в тайне.

Потерпевшая действительно долго хранила молчание, но в итоге рассказала о том, что стала жертвой преступления, супругу. Тот обратился в полицию, и против врача возбудили дело. Время для медицинской экспертизы было упущено, обследование потерпевшей не обнаружило следов изнасилования. Однако вину медика удалось доказать по косвенным уликам. Мужчину приговорили к десяти годам лишения свободы.

Ранее в Индии невеста отменила свадьбу из-за друзей жениха, оскорбивших ее родственницу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами