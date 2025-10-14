Президент Грузии помиловал осужденных в честь христианского праздника

Президент Грузии Михаил Кавалашвили в честь церковного праздника Цицховлоба помиловал 70 заключенных, а также лиц, отбывающих наказание, не связанное с лишением свободы. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу президента.

«Помилование президента коснулось 42 человек, отбывающих наказание, не связанное с лишением свободы, 24 человека, отбывающих наказание в виде лишения свободы, и с четырех человек снята судимость», – передает администрация.

Религиозный праздник Цицховлоба отмечается в Грузии 14 октября в честь древнего храма Цицховели в городе Мцхета, бывшей столицы Грузии. Согласно легенде Цицховели – это первый и главный храм в Грузии. В этот день в городе паломники приезжают в храмы для посещения служб, во дворах звучит музыка, на площадях ставят сцены, а кафе выносят на улицы столы с вином и хлебом.

14 октября православные также празднуют Покров Пресвятой Богородицы. По преданию, в Х веке в Константинополе Богородица явилась молящимся во Влахернском храме, где хранились ее реликвии, и распростерла над верующими свой покров, защитив город от вражеского вторжения.

Ранее в Грузии исключили возможность помилования Саакашвили.