Ученые выяснили, как меняется форма мозга при деменции

Изменения формы мозга с возрастом могут быть связаны с риском развития деменции. К такому выводу пришли ученые из Калифорнийского университета в Ирвайне (UC Irvine) и Университета Ла-Лагуна в Испании. Их работа опубликована в журнале Nature Communications (NatCom).

Анализ более 2600 МРТ-сканов мозга людей в возрасте от 30 до 97 лет позволил ученым проследить, как мозг трансформируется с возрастом, и как это соотносится с результатами когнитивных тестов. Выяснилось, что изменения формы мозга происходят неравномерно: одни области сжимаются, другие — расширяются, и у людей с признаками когнитивного снижения эти искажения выражены сильнее.

«Мы обнаружили, что трехмерная форма мозга систематически меняется с возрастом, и эти изменения глубоко влияют на память и способность к рассуждению», — объясняет нейробиолог Нильс Янссен из Университета Ла-Лагуна.

Особое внимание исследователи обратили на энторинальную кору — область мозга, играющую ключевую роль в регуляции памяти. Энторинальная кора при болезни Альцгеймера поражается одной из первых. По мнению ученых, возрастные изменения формы мозга могут оказывать давление на эту уязвимую зону, создавая условия для накопления токсичных белков и повреждений.

«Если стареющий мозг деформируется таким образом, что энторинальная кора оказывается «зажатой», это может объяснить, почему именно она становится эпицентром патологии болезни Альцгеймера», — отмечает нейробиолог Майкл Ясса из UC Irvine.

В перспективе исследование может изменить подход к диагностике нейродегенеративных заболеваний. Авторы подчеркивают, что понимание геометрии мозга может сыграть ключевую роль в раннем выявлении деменции, а не только в оценке ее последствий.

