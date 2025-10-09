На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Малолетняя саратовчанка попала в больницу после нападения бродячей собаки

В Саратове девочка попала в больницу после нападения бродячей собаки
true
true
true
close
Shutterstock

В Саратове бродячая собака напала на девочку. Об этом сообщает «СарИнформ».

Инцидент произошел 8 октября на улице Прудной. Беспризорный пес атаковал девочку и причинил ей телесные повреждения.

Пострадавшая была доставлена в медицинское учреждение. Врачи оценили состояние ребенка как средне тяжелое. Девочка остается в больнице.

Прокуратура Заводского района города организовала проверку по факту случившегося. Ведомство проверит исполнение законодательства в сфере обращения с беспризорными животными и деятельность ответственных за безопасность горожан служб и органов. Также рассматривается вопрос об обращении в суд с целью взыскания компенсации морального вреда в пользу пострадавшей девочки.

Ранее стая собак искусала мужчину на российской свалке, его госпитализировали.

