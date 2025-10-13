Домашняя собака искусала двухлетнего ребенка во Владивостоке

Во Владивостоке ребенок пострадал из-за нападения собаки. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Инцидент произошел 10 августа в районе дома №31 на улице Посьетской. Домашняя собака напала на двухлетнего мальчика и искусала его, ребенок получил укушенные раны.

Прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств произошедшего. Надзорное ведомство будет следить за привлечением к ответственности виновного в ненадлежащем содержании питомца. С владельца собаки также планируют взыскать компенсацию затрат на лечение, а также компенсацию морального вреда.

До этого малолетняя саратовчанка попала в больницу после нападения бродячей собаки. Врачи оценили состояние ребенка как средне тяжелое.

Ранее собака прокусила ребенку ногу в парке на Сахалине.