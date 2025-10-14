Врачи из Москвы провели консультации по девочке, выброшенной отцом из окна в Уфе

Шесть телемедицинских консультаций провели московские врачи из федеральных центров с уфимскими коллегами по девочке, выброшенной отцом с высоты. Об этом на своей странице в Telegram-канале сообщил министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин.

На данный момент ребенок находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии, отметил он. Однако врачам удалось стабилизировать состояние девочки.

Инцидент произошел 9 октября в квартире на четвертом этаже дома по улице Ульяновых. По версии следствия, мужчина выбросил своего ребенка из окна четвертого этажа. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Девочка с травмами была доставлена в медицинское учреждение в крайне тяжелом состоянии, ее прооперировали. Момент, когда отец выбросил дочь с высоты, попал на видео. Подозреваемого задержали. Возбуждено уголовное дело. До этого мужчина наблюдался у психиатра.

Ранее россиянин выбросил годовалую дочь с пятого этажа и избежал колонии.