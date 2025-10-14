Убившего возлюбленную и соседку подростка отправили под арест

В Иркутской области арестовали подростка, обвиняемого в убийстве двух девушек

В Иркутской области суд избрал меру пресечения молодому человеку, которого обвиняют в убийстве возлюбленной и соседки. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

14-летнего фигуранта отправили под стражу до 12 ноября текущего года.

Юношу задержали после нападения на двух девушек в городе Шелехов. Подросток поссорился со сверстницей, во время конфликта, по данным СК, он схватился за нож и нанес ей несколько травм ножом.

Услышав подозрительный шум, на лестничную площадку вышла соседка. Она попыталась помочь девушке, но подросток ударил ножом и ее. В результате обе жертвы скончались в медучреждении. Один из местных жителей смог задержать юношу.

По данным полиции, причиной нападения на первую пострадавшую стала ревность. В беседе с правоохранителями он заявил, что не хотел убивать возлюбленную.

Как сообщают СМИ, подросток страдает паранойей, но на учетах не состоял.

