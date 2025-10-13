Гордился отношениями, но страдал паранойей: школьник зарезал в подъезде возлюбленную и соседку

В Шелехове Иркутской области 14-летний подросток напал с ножом на свою девушку и соседку, которая пыталась помочь раненой школьнице. Обе скончались в больнице. На допросе в полиции юноша рассказал, что очень сильно приревновал подругу. По данным СМИ, парень страдает паранойей. Однако, по словам детского омбудсмена региона Татьяны Афанасьевой, на учетах не стоял и в школе характеризуется положительно. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Следственный комитет (СК) Иркутской области возбудил уголовное дело по факту убийства двух девушек в городе Шелехов. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«12 октября в подъезде многоквартирного дома в городе Шелехове 14-летний подросток в ходе ссоры со знакомой сверстницей нанес ей колото-резаные раны ножом. Из-за шума на лестничную площадку вышла его соседка. Девушка, пытаясь вступиться за школьницу, также была ранена ножом. От полученных ранений пострадавшие скончались в медицинском учреждении», — рассказали в СК.

Как сообщило издание «ИрСити» со ссылкой на рассказы знакомых, погибшая девушка и парень, который на нее напал, жили в одном доме, но в разных подъездах. Трагедия произошла в подъезде, где жил юноша, когда школьница пришла к нему в гости.

Подозреваемого задержал, местный житель, выбежавший из квартиры. По данным МВД, юноша напал на девушку на почве ревности. На допросе он рассказал, что очень сильно приревновал подругу. При этом парень заявил, что убил ее случайно. Подросток отметил, что девушка порезалась, когда он пытался отобрать у нее нож, а затем начала сильно кричать, что напугало молодого человека.

Глава СК Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела.

Что известно о жертвах и подозреваемом?

Как написал SHOT, подросток, приревновавший свою подругу, страдает паранойей. Юноша зациклился на своей девушке Василине и начал подозревать ее в изменах. При этом уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области Татьяна Афанасьева сообщила, что подросток не состоял на профилактических учетах и в школе характеризуется положительно.

Погибшая девушка училась в восьмом классе, ее парень Иван — в девятом. По словам родителей молодого человека, они знали, что у него есть подруга: юноша не скрывал свои чувства и даже гордился ими.

«До происшествия Иван был спокойным и слегка замкнутым, все свое внимание он отдавал отношениям с Василиной», — говорится в публикации Telegram-канала.

Примерно также подозреваемого юношу охарактеризовал ученик школы, в которой учились Иван и Василина. Подросток рассказал, что Иван был странным и вел себя «зажато слишком».

В то же время губернатор Иркутской области Игорь Кобзев заявил, что «парень, который оказался в нынешней ситуации с ножом в руках, — не злодей».

«В школе о нем говорят только хорошее, что он никогда не отказывался помочь другим. Захлестнули эмоции, гнев, ревность, с которыми он не смог совладать и вот итог. Погибшую девочку тоже в школе любили, она была лидером, пользовалась уважением сверстников», — отметил глава региона.

Василина, как отмечал SHOT, была хорошисткой, участвовала в школьных мероприятиях по краеведению и литературе. Ученицы школы также рассказали, что за несколько часов до трагедии погибшая девочка записывала видео в свой Telegram-канал.

«Они говорят, что эта девочка очень хорошо играла [в волейбол], участвовала в соревнованиях. Буквально в субботу они еще играли вместе на тренировке, встречались. Говорят, очень хорошая девочка была», — рассказал корреспондент «ИрСити».

Что касается девушки, которая пыталась помочь раненной школьнице, то, по данным полиции, она родилась в 2002 году. Других сведений о погибшей нет.