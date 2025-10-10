На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ревнивый россиянин подкараулил и жестоко избил нового возлюбленного своей бывшей

Shutterstock

В Вологде 36-летний ревнивец жестоко избил 33-летнего соперника, который вступил в отношения с его экс-избранницей. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел неподалеку от жилого дома. По версии следствия, ранее судимый вологжанин поджидал нового возлюбленного своей бывшей девушки. Между ними произошла ссора на почве ревности, переросшая в драку. Подозреваемый нанес потерпевшему множество ударов руками и ногами, после чего оставил его лежать на земле, а сам скрылся.

Пострадавшего доставили в медицинское учреждение с множественными телесными повреждениями. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Подозреваемый задержан и дал признательные показания. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу на период следствия.

Ранее россиянин избил и ограбил возлюбленную и ее бывшего, застав их вместе.

