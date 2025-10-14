Битва московских коммунальщиков на досках попала на видео

В Марфино коммунальщики устроили битву на досках и попали на видео

В Марфино работники коммунальной службы устроили битву на досках. Видео поединка опубликовал Telegram-канал «Осторожно, Москва».

На кадры, сделанные жильцами, под окнами которых произошла драка, попали пять рабочих в оранжевой униформе. Один из них бьет других длинной доской, потом отбрасывает ее и меряется с оппонентами силой на кулаках.

По словам очевидцев, спор между рабочими начался из-за деревьев, с которых они снимали защитные ограждения после окончания в районе реновации.

