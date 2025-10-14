На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Битва московских коммунальщиков на досках попала на видео

В Марфино коммунальщики устроили битву на досках и попали на видео
true
true
true

В Марфино работники коммунальной службы устроили битву на досках. Видео поединка опубликовал Telegram-канал «Осторожно, Москва».

На кадры, сделанные жильцами, под окнами которых произошла драка, попали пять рабочих в оранжевой униформе. Один из них бьет других длинной доской, потом отбрасывает ее и меряется с оппонентами силой на кулаках.

По словам очевидцев, спор между рабочими начался из-за деревьев, с которых они снимали защитные ограждения после окончания в районе реновации.

До этого москвичи устроили жесткую драку на дороге на фоне Кремля, и это попало на видео.

Ранее автоюрист рассказал, во сколько обойдется драка на дороге.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами