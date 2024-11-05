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Автоюрист рассказал, во сколько обойдется драка на дороге

Автоюрист Воропаев: за драку водителям грозит штраф в 30 тыс. рублей

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Shutterstock/Daniel Tadevosyan

Многие российские водители не знают, как вести себя в случае, если дорожный конфликт перерос в драку, а оппонент пытается нанести ущерб автомобилю. О том, что говорит в этом случае закон, «Газете.Ru» рассказал автоюрист Лев Воропаев.

«В первую очередь нужно обратиться к правоохранителям. Попытка защитить автомобиль не будет считаться самообороной, потому что здесь речь идет о порче имущества. Если гражданин нападет на оппонента, то на него могут завести административное или уголовное дело в зависимости от нанесенного вреда», — пояснил эксперт.

За побои обоим водителям может грозить штраф от 5 тыс. до 30 тыс. рублей. Если же в драке кто-то получил сильные увечья, то наказание будет зависеть от степени тяжести нанесенного вреда в соответствии с Уголовным кодексом, отметил Воропаев.

Он добавил, что если в ходе конфликта пострадал автомобиль, то владельцу необходимо зафиксировать это на камеру и опросить свидетелей происшествия. Также важно не уезжать с места ДТП, поскольку за это грозит наказание в виде лишения прав до полутора лет.

Если же зафиксировать порчу имущества на камеру не удалось, то пострадавший должен сообщить о нанесенном ущербе сотрудникам ГИБДД. Впоследствии придется провести техническую экспертизу и оценить размер ущерба. Затем свою правоту придется доказывать в суде, уточнил автомобильный юрист.

Ранее в Петербурге водитель одним ударом нокаутировал пешехода и попал на камеру.

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